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2 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии год 2017-й открывает зимняя Спартакиада

СПОРТ

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Со 2 по 20 января в Башкортостане пройдет Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта среди учащихся.

Организатором спортивного форума выступает Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Спартакиада приурочена к «Неделе большого хоккея».

Участниками соревнований станут более 700 юных спортсменов.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: биатлон, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, горнолыжный спорт, сноуборд, шорт-трек, лыжные гонки, фристайл, спортивное ориентирование, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина.

Основная часть соревнований (хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание, сноуборд, шорт-трек, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) пройдут в Уфе. Лучших в спортивном ориентировании будут выявлять в Уфимском районе, а представители горнолыжного спорта будут соревноваться на территории ГЛЦ «Мраткино».

Откроют программу соревнований Спартакиады юные фигуристы 2 января.

Торжественное открытие Спартакиады состоится 3 января на малом льду «Уфа-Арены» в 13 часов.

Теги: Спартакиады
 
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