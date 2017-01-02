В Уфе 215 водителей поддержали новогодний флешмоб Фото: администрация Уфы
В Уфе 215 водителей поддержали новогодний флешмоб
В Уфе 215 водителей поддержали новогодний флешмоб Фото: администрация Уфы
УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе водители поддержали всероссийский флешмоб «Елка из авто», сообщили в мэрии. На площадке перед гипермаркетом «Касторама» 215 автомобилей выстроили огромную новогоднюю елку. Эффект зажженной гирлянды создавали включенные фары. Звезду создали три автомобиля ДПС и одна машина скорой помощи. Построение засняли квадрокоптером с высоты птичьего полета. Акцию организовали городские сообщества автомобилистов при поддержке автоинспекции. Уфимцы «побили» рекорд Хабаровска (население — 590 тыс.), где елку составили 97 автомобилей.