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В Уфе 215 водителей поддержали новогодний флешмоб

ОБЩЕСТВО

В Уфе 215 водителей поддержали новогодний флешмоб Фото: администрация Уфы

В Уфе 215 водителей поддержали новогодний флешмоб Фото: администрация Уфы

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе водители поддержали всероссийский флешмоб «Елка из авто», сообщили в мэрии. На площадке перед гипермаркетом «Касторама» 215 автомобилей выстроили огромную новогоднюю елку. Эффект зажженной гирлянды создавали включенные фары. Звезду создали три автомобиля ДПС и одна машина скорой помощи. Построение засняли квадрокоптером с высоты птичьего полета. Акцию организовали городские сообщества автомобилистов при поддержке автоинспекции. Уфимцы «побили» рекорд Хабаровска (население — 590 тыс.), где елку составили 97 автомобилей.

Теги: автомобили,флешмобы
 
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