Россиян с Капризовым и Воробьевым ждёт датский четвертьфинал Фото: www.fhr.ru Россиян с Капризовым и Воробьевым ждёт датский четвертьфинал Фото: www.fhr.ru

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В понедельник, 2 января, на чемпионате мира-2017 по хоккею среди молодёжных команд в Канаде будут сыграны четвертьфиналы.

В самом первом из них сборная России, в которую входят два игрока уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов и Михаил Воробьев, встретится со сборной Дании.

В других парах Швеция сыграет со Словакией, сборная США встретится с швейцарцами, а хозяева проэкзаменует чешскую команду.

В полуфинале, если россияне туда попадут, их ждёт победитель противостояния США — Швейцария.

Начало российско-датского четвертьфинала в 21 час по московскому времени.