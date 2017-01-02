Россиян с Капризовым и Воробьевым ждёт датский четвертьфинал Фото: www.fhr.ru
Россиян с Капризовым и Воробьевым ждёт датский четвертьфинал
Россиян с Капризовым и Воробьевым ждёт датский четвертьфинал Фото: www.fhr.ru
УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В понедельник, 2 января, на чемпионате мира-2017 по хоккею среди молодёжных команд в Канаде будут сыграны четвертьфиналы.
В самом первом из них сборная России, в которую входят два игрока уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов и Михаил Воробьев, встретится со сборной Дании.
В других парах Швеция сыграет со Словакией, сборная США встретится с швейцарцами, а хозяева проэкзаменует чешскую команду.
В полуфинале, если россияне туда попадут, их ждёт победитель противостояния США — Швейцария.
Начало российско-датского четвертьфинала в 21 час по московскому времени.