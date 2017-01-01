В Башкирии молодой мужчина без прав разбился в ДТП

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане молодой мужчина без прав разбился в смертельном ДТП. Трагедия произошла в Давлекановском районе за несколько часов до нового года.

На дороге Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Киа Венга». За рулем первой машины находился 31-летний житель Чишминского района. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как оказалось, у погибшего не было водительских прав.

Всего же за сутки сотрудниками полиции было пресечено около двух тысяч нарушений, задержано 77 пьяных водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.