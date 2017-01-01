В Уфе Новый год на площади Ленина встретили тысячи уфимцев Фото: с сайта администрации Уфы В Уфе Новый год на площади Ленина встретили тысячи уфимцев Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе Новый год на площади Ленина встретили тысячи уфимцев. Здесь, перед Государственным академическим русским драматическим театром, в десять часов вечера началась эстрадно-развлекательная диско-программа, которая завершилась только в два часа ночи. В ней участвовали солисты Городского Дворца культуры и фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Праздничные мероприятия были организованы также на 20 ледовых городках и праздничных площадках во всех районах города.

На протяжении всех каникул детей и их родителей ждут в этно-парке «Ватан», где есть ледовый каток, горки, тематические юрты — «Чайная», «Юрта сладостей», «Юрта мастеров», «Гостевая», в них проходят творческие занятия, мастер-классы по изготовлению новогодних поделок. Здесь же, в центральной юрте Деда Мороза, ждет гостей и главный сказочный волшебник. А в «Юрте помощников Деда Мороза» работает почта Деда Мороза, где сувенир или открытку можно отправить по любому адресу.

По 8 января по городу будут курсировать метробусы, чтобы бесплатно развозить уфимцев и гостей столицы по маршруту, объединяющему все ледовые городки Уфы.