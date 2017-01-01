УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе коммунальщики работали в усиленном режиме даже в новогоднюю ночь. На уборку города привлекли порядка 300 единиц спецтехники. Около 700 дворников и 40 единиц техники убирали придомовые территории днем и ночью 31 декабря и 1 января, привели данные в пресс-службе столичной мэрии.

В первую очередь от снега очищают центральные улицы. По словам коммунальщиков, снегоуборочная техника работает по отлаженной схеме. Между тем, по словам самих горожан, снег в Уфе чистить не успевают. А там где, убирают, оставляют за собой огромные сугробы. Особенно сложная ситуация с расчисткой наблюдается во дворах, где не проехать и не пройти.

Ледовые городки и другие праздничные площадки, где проходили ночные новогодние гуляния, работники коммунальных служб, также привели в порядок.