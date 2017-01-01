Год экологии в России будет во многом посвящен мусорной проблеме Фото: ИА "Башинформ" Год экологии в России будет во многом посвящен мусорной проблеме Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Российской Федерации и Республике Башкортостан 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

Существенная часть федерального плана Года экологии, пришедшего на смену Году кино, посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и «народной» карты свалок до внедрения системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, а также включает перевооружение российских предприятий и переход «на более зеленые» технологии, сообщает ТАСС.

Год экологии пройдет в России второй раз за последние пять лет. Впервые он проводился в 2013 году.

Финансирование Года экологии превысит 347 млрд рублей. Одним из ключевых компонентов создаваемой отрасли по обращению с отходами должен был стать переход всех регионов на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора с 1 января 2017 года. Для этого к осени 2016 года все регионы должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Такие схемы должны были включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Однако многие регионы оказались не готовы, из-за чего реформу перенесли на 1 января 2019 года. На заседании Госсовета по экологии 27 декабря министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что территориальные схемы утвердили лишь 69 регионов, а в 2017 году на новую систему обращения с отходами перейдут 12 пилотных регионов.

По официальным данным, в России ежегодно образуется более 5 млрд тонн отходов, а количество незаконных свалок превысило 20 тысяч. В связи с этим план проведения Года включает рекультивацию, или повышение экологической чистоты мусорных полигонов и свалок в городах и регионах.

Минприроды обещает запустить в 2017 году «народную» карту свалок — открытую информационную систему, где каждый гражданин сможет указать место незаконной свалки и проследить, как идет ее ликвидация.

Переход на более чистые технологические решения пройдет на некоторых производствах. Башкортостан в этих планах не фигурирует, но есть производства в непосредственной близости к нашему региону, которые оказывают негативное экологическое воздействие на приграничные районы нашей республики – в Абзелиловском, Учалинском, Хайбуллинском, Зианчуринском и некоторых других районах. Это, в частности такие предприятия, как «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Челябинский трубопрокатный завод», «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», «Медногорский медно-серный комбинат». Кроме того, Минприроды обещает в 2017 году завершить разработку справочников по наилучшим доступным технологиям для различных отраслей экономики.

В Башкортостане также утвержден план Года экологии и особо охраняемых природных территорий. По словам министра природопользования и экологии РБ Илдара Хадыева, республиканский план включает более 100 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры населения. В течение 2017 года будут реализованы крупные проекты промышленных предприятий в области защиты окружающей среды. Среди них — реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки «Газпром нефтехим Салават», реконструкция комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават».