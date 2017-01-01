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С 1 января 2017 года чиновники будут уходить на пенсию позже

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников начнёт ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Напомним, ранее госслужащие уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные граждане: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55.

Кроме того, закон предусматривает постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет.

Президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста для чиновников в мае 2016 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теги: законодательство,пенсионный возраст
 
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