Россияне отмечают Новый год Фото: ИА "Башинформ" Россияне отмечают Новый год Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Новый год отмечают сегодня россияне наряду с жителями большинства других стран мира.

Обычай праздновать Новый год зародился в глубокой древности – еще в Месопотамии. Так что первый Новый год был отпразднован где-то в третьем тысячелетии до нашей эры. Отмечали этот праздник в конце марта, когда прибывала вода в Тигре и Евфрате и начинались земледельческие работы. В течение первых 12 дней года в Месопотамии проводились карнавалы, шествия и маскарады. В это время запрещалось работать и вершить суды.

Постепенно обычай праздновать Новый год приобретал все больший размах. Иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту традицию, от них она перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы.

Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь, который сейчас называется юлианским, первым днем нового года стали считать первый день января. У древних римлян в этот день было принято приносить жертвы двуликому богу Янусу и начинать все крупные мероприятия, поскольку первый день года считался благоприятным для любых начинаний.

Сегодня Новый год празднуют в разных странах в соответствии с местными, национальными традициями и личными предпочтениями. Но практически везде главными атрибутами праздника являются наряженная ель, костюмированные представления и фейерверки.