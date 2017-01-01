Финалист телепроекта «Голос.Дети» Марсель Сабиров из Уфы принял участие в Новогодней ночи на Первом Фото: автор Финалист телепроекта «Голос.Дети» Марсель Сабиров из Уфы принял участие в Новогодней ночи на Первом Фото: автор

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Финалист вокального телепроекта «Голос. Дети» Марсель Сабиров принял участие в Новогодней ночи на Первом канале. Вместе с другими «голосятами» — Ясей Дегтяревой, Таисией Подгорной, Александром Филиным, Марией Панюковой, Ярославом Соколиковым он исполнил песню «Агаду» на русском языке.

По признанию самого Марселя, съемки проходили в первых числах декабря в одном из павильонов «Мосфильма».

«Я был рад еще раз увидеться со своими друзьями по проекту. Тем более Новый год – это праздник, когда у всех хорошее настроение, когда забываются все обиды и вспоминается только хорошее. В это время все думают о друзьях, близких и родственниках, желают друг другу здоровья, счастья и дарят подарки. Поэтому приятно, что мы своим новогодним огоньком будем дарить людям хорошее настроение», – говорит Марсель.