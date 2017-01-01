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1 января Воскресенье

Уфа   °

Уфимцы Капризов и Воробьев в составе сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира U-20

СПОРТ

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира-2017 по хоккею. Завершился групповой этап.

Сборная России выиграла у словаков в вязком матче — 2:0 и заняла в своей подгруппе третье место вслед за сборными США и Канады. В этом матче в отличие от трёх предыдущих уфимские нападающие Михаил Воробьев и Кирилл Капризов очков не набрали.

В четвертьфинале россияне сразятся со сборной Дании, игра состоится 2 января.

Теги: Хоккей,МЧМ-2017
 
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