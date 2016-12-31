В Башкирии «Нексия» столкнулась с прицепом трактора

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамакском районе при въезде в деревню Большой Куганак произошла тяжелая авария. 53-летний местный житель за рулем «Дэу Нексии» совершил наезд на прицеп колесного трактора, двигавшегося в попутном направлении — на прицепе не работали фары. От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-21099, за рулем которого находился 33-летний житель Стерлитамака.

В аварии от погибла 61-летняя пассажирка «Нексии». Ее 25-летняя дочь госпитализирована. Предположительно, женщин водитель посадил в машину в качестве попутчиц, сообщили в республиканской автоинспекции.