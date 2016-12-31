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31 декабря Суббота

Уфа   °

«Мишкопад» в Уфе собрал более 240 тысяч «добросердечных» рублей

СПОРТ

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Подведены итоги благотворительного «Мишкопада», который состоялся на «Уфа-Арене» после матча «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга» 29 декабря.

Болельщики, пришедшие на матч, купили 1324 мягкие игрушки, позволив, собрать 243 тысячи рублей, которые теперь будут направлены на приобретение слуховых аппаратов для восьмилетнего Вадима Травина. Все мягкие игрушки будут переданы в Детский Фонд РБ.

В прошлом году подобной акцией удалось собрать более 700 игрушек и сумму в 155 300 рублей.

Теги: хоккей,КХЛ,благотворительность
 
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