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31 декабря Суббота

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Хоккеистки уфимской «Агидели» готовятся к январскому «Кубку наций»

СПОРТ

Хоккеистки уфимской «Агидели» готовятся к январскому «Кубку наций» Фото: Дмитрий Слезин

Хоккеистки уфимской «Агидели» готовятся к январскому «Кубку наций» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Женская сборная России по хоккею приступила к учебно-тренировочным сборам в Новогорске перед турниром «Nations Cup», который пройдёт в Австрии и Германии с 4 по 7 января 2017 года. В нем примут участие восемь команд.

В заявке россиянок шесть хоккеисток представляют уфимскую «Агидель»: защитники – Инна Дюбанок и Анна Шибанова, а также нападающие – Екатерина Лебедева, Элина Митрофанова, Екатерина Смоленцева и Ольга Сосина.

Теги: хоккей,ЖХЛ,сборная России
 
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