Андрей Лунёв принял участие в рождественской фотосессии теперь уже бывшего своего клубаФото: ФК «Уфа»
Андрей Лунёв принял участие в рождественской фотосессии теперь уже бывшего своего клуба
Андрей Лунёв принял участие в рождественской фотосессии теперь уже бывшего своего клубаФото: ФК «Уфа»
УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
ФК «Уфа» провел очередную предновогоднюю фотосессию. В ней принял участие перешедший ныне в питерский «Зенит» вратарь Андрей Лунёв. Напомним, немалая заслуга Андрея в том, что уфимская команда закончила первую половину сезона в середине турнирной таблице.
Компанию Лунёву составили защитник Александр Сухов и полузащитник Ондржей Ванек.
Фотосессия сделана в юмористичном стиле рождественского веселья.