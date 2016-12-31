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31 декабря Суббота

Уфа   °

Андрей Лунёв принял участие в рождественской фотосессии теперь уже бывшего своего клуба

СПОРТ

Андрей Лунёв принял участие в рождественской фотосессии теперь уже бывшего своего клуба

Фото: ФК «Уфа»

Андрей Лунёв принял участие в рождественской фотосессии теперь уже бывшего своего клуба

Фото: ФК «Уфа»

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» провел очередную предновогоднюю фотосессию. В ней принял участие перешедший ныне в питерский «Зенит» вратарь Андрей Лунёв. Напомним, немалая заслуга Андрея в том, что уфимская команда закончила первую половину сезона в середине турнирной таблице.

Компанию Лунёву составили защитник Александр Сухов и полузащитник Ондржей Ванек.

Фотосессия сделана в юмористичном стиле рождественского веселья.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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