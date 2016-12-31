Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев уверен, что у Сергея Семака все получится Фото: Дмитрий Слезин Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев уверен, что у Сергея Семака все получится Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Президент футбольного клуба «Уфа» и вице-премьер Правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером нашей команды: «Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как — Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее. Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым и Глава Республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор и у него в «Уфе» все получится».

Марат Шарифович обозначил задачи клуба на 2017 год и поздравил с его наступлением:

«Всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранение прописки в РФПЛ. «Уфа» достаточно хорошо укомплектована и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками.

Дорогие болельщики, прежде всего — приходите на футбол! У нас замечательная атмосфера на стадионе «Нефтяник». Мы очень стараемся, чтобы вам было комфортно на стадионе, чтобы на футбол приходили с маленькими детьми, семьями и с друзьями. В предстоящем 2017 году мы будем делать всё, чтобы вас радовать! Побед нашему клубу! Всех с Новым годом!».