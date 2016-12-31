31 декабря 2016 года в Уфе намерены вступить в брак 52 пары Фото: ИА «Башинформ» 31 декабря 2016 года в Уфе намерены вступить в брак 52 пары Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Уфе 31 декабря планируют зарегистрировать свои отношения 52 влюбленные пары. Об этом пишет «Электрогазета» со ссылкой на районные отделы ЗАГС башкирской столицы.

В Орджоникидзевском районе пожелали расписаться 15 пар. В отделе ЗАГС Кировского района заявление на торжественную регистрацию брака подали 11 пар.

Десять пар планируют узаконить свои отношения в Калининском и пять — в Демском районах Уфы.

По четыре пары будет зарегистрировано в отделах ЗАГС Ленинского и Октябрьского районов, а три в отделе загс Советского района Уфы.

В Ленинском ЗАГСе сообщили «Электрогазете», что 31 декабря к ним придут регистрировать свои отношения довольно взрослые пары, пожелавшие провести церемонии без лишних торжеств.

Все церемонии пройдут в первой половине дня по стандартному сценарию.

В соответствии с графиком работы, в 2017 году 2 января будет функционировать лишь Специализированный отдел ЗАГС Уфы. Остальные отделы записи актов гражданского состояния приступят к исполнению служебных обязанностей 3 января.

Подробности на официальном сайте Госкомитета РБ по делам юстиции, а также на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».