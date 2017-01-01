Итоги политического года в Башкирии: тренды 2016 года Фото: Олег Яровиков Итоги политического года в Башкирии: тренды 2016 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Минувший 2016 год был непростым как для Башкортостана, так и для всей страны. Наметились политические тренды в системе государственного управления, кадровом обеспечении, инвестиционной привлекательности республики. Доктор политических наук, профессор кафедры философии и политологии БашГУ Вадим Гайдук разложил политические события по полочкам.

1.Политический рейтинг Рустэма Хамитова остался стабильно высоким.

Позиции Главы Республики Башкортостан можно назвать стабильными и прочными. Никакие политические события не смогли на них кардинально повлиять: дело «Башнефти», перестановка в правительственных и административных структурах республики, выборные кампании в регионе. Такой политический расклад свидетельствует о высоком доверии населения республики и федерального центра. Рустэм Хамитов смог сохранить своё «политическое лицо» и на достойном уровне представлять интересы региона. Так, в 2016 году Глава республики стабильно сохраняет позиции сильного регионального лидера, обладая достаточным уровнем управленческих компетенций. Эта позиция подтверждается рейтингом «эффективности губернаторов».

2. Башкортостан продолжает оставаться площадкой для проведения мероприятий российского и международного уровней.

После проведения саммитов ШОС и БРИКС могло сложиться впечатление, что постепенно этот особый геополитический антураж республики как центра мировых переговоров Запада и Востока будет спадать. На деле мы видим обратное. Интерес к нашей республике продолжает сохраняться: проводятся бизнес-встречи различного уровня, форумы, конференции. Разнообразие мероприятий не может не радовать: от правительственных и бизнес-сессий до спортивных и общественных форумов. Можно с уверенностью заявить, что бренд Уфы основательно вошел в «умы интеллигенции».

3 Республика демонстрирует свою поликультурность.

Регион эффективно реализует модель поликультурного центра, вмещающего в себя разнообразие этнических групп. Вкупе они существуют достаточно мирно и, как можно охарактеризовать, без серьезных конфликтов. Надо отдать должное руководству республики, а также гражданскому обществу в том, что Башкортостан сохраняет равновесие во взаимоотношениях с различными этническими общностями, формируя системный взгляд на вещи. Однозначно скажу, что принцип «единство в многообразии» можно применить к региону.

4. Сбалансированный взгляд на политическое управление в регионе.

Удачное назначение Рустэма Марданова премьер-министром регионального Правительства, человека знающего, что такое мир финансов, инвестиции и банковский сектор, позволили очертить инвестиционно-экономический имидж региона в более реалистичной перспективе. 21 декабря в Правительстве республики был обсужден стратегический документ, определяющий направление развития региона до 2030 года – «Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года».

Жизнеспособность политико-экономической системы во многом зависит от умения просчитывать особенности протекания тех или иных процессов. Прошло время «политических временщиков». Сегодня мы говорим о меритократии («власть достойных»), то есть о тех людях, которые готовы создавать площадку социальной справедливости и солидарности.

5. Научно-образовательный кластер региона в «авангарде» российской социально-экономической системы

Декабрьский рейтинг российских высших учебных заведений по критериям востребованности со стороны экономической системы позволил региону взглянуть на себя через призму образования. Наиболее востребованными стали каждый в своих категориях: БашГУ, БГМУ, БГПУ, а так-же УГАТУ и УГНТУ.

Важным для республики является тот показатель, что не только технический и естественно-научный комплекс представлен в рейтинге. Серьезным достижением для Башкортостана как региона «большой химии» является устремленность в развитие всестороннего подхода к научной деятельности и привлечения молодежной аудитории к этому процессу. Соответственно, гуманитарный и социально-экономический образовательный профили набирают обороты в регионе.

6. Научно-экспертный анализ и власть: выгодное партнерство или раздельное существование

Общей проблемой для региональных властных органов является отстраненность от научной когорты. Наука и власть зачастую оказываются по разные стороны баррикад. Многие привыкли к тому, что научная деятельность ограничивается лишь фундаментальными исследованиями, оторванными от реальности. В действительности же это не так.

Политология, экономика, социология, философия – это перечень наиболее крупных научных направлений, на которые в ближайшее время власть может обратить свой взор. Мы должны понимать, что без квалифицированного анализа принимаемых политических решений невозможно эффективное развитие властно-управленческих отношений в регионе. Политические решения должны приниматься на основе научного анализа.

Отрадно, что Глава региона в 2016 году отметил данную проблему. Так, в рамках ежегодного Послания Государственному Собранию — Курултаю и на юбилее Академии наук Республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил о срочной необходимости работать совместно власти и экспертам. Были обозначены тезисы о том, что без должного внимания научному анализу и взаимодействию с органами управления региона не получится эффективного диалога.