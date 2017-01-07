Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. В поздравлении говорится:

«Дорогие православные Башкортостана!

Искренне, от души поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Многие века этот один из самых любимых христианских праздников объединяет миллионы людей во всем мире, озаряет сердца светом любви, побуждает к чистым помыслам и благородным поступкам, обращает к духовным истокам веры. Православное Рождество утверждает семейные ценности, делает нас добрее и милосерднее, учит состраданию и взаимной поддержке.

Из года в год усиливается роль Русской Православной Церкви в укреплении нравственных основ нашего общества, связи поколений, веротерпимости и межрелигиозного диалога. Эта совместная с мусульманской уммой и другими конфессиями многосторонняя плодотворная деятельность способствует развитию богатых религиозно-культурных традиций, воспитанию молодежи, оказанию социальной помощи нуждающимся.

Пусть эти рождественские дни подарят нам радость общения с близкими, тепло и хорошее настроение.

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и исполнения всех надежд!».