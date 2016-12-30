Как в Башкирии развивали движение «Ворошиловских всадников» - Архив печати Фото: Книжная палата РБ



Как в Башкирии развивали движение «Ворошиловских всадников» - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии необходимо развивать движение «Ворошиловских всадников» и уделять больше внимания башкирскому коню и башкирскому джигиту. Об одном из ответственных участков оборонной работы в Советском Союзе рассказывает газета «Красная Башкирия» в декабре 1936 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Одним из больших и ответственных участков оборонной работы является движение ворошиловских всадников», — сообщает газета. Областной комитет компартии, придавая большое значение развитию конноспортивного дела в республике, предложил создать кружки «ворошиловских кавалеристов» в каждом колхозе и таким образом охватить в них максимальное количество молодежи. «Ряд районов — Топорнинский, Стерлитамакский, Бирский, Туймазинский, Янаульский — по-серьезному подошли к выполнению этого указания, но большинство районов недооценили политического значения этой работы», — отмечается в публикации.

В издании говорится, что Башкирия всегда отличалась наличием выносливой башкирской лошади и имеет среди коренного населения отличных джигитов, с малых лет занимающихся верховой ездой. Однако многие этого не поняли, поэтому башкирские джигиты не изучены и не организованы, сетует автор статьи. Необходимо было этих людей найти и образцы их работы передать другим. Всесоюзные конноспортивные соревнования, которые пройдут в Уфе в мае-июне 1937 года, должны подытожить проделанную работу, отмечается в газете. «Мы должны на предстоящих всесоюзных конноспортивных состязаниях показать образцы оборонной мощи орденоносной республики, достижения кавалерийской выучки в рубке, джигитовке, высшей школе верховой езды, работу команд», — призывает издание.

Наряду с развитием конного спорта перед республикой стояла задача подготовить из молодежи будущих бойцов кавалерийских частей Красной Армии, сообщает газета.

Справка. Движение «Ворошиловских всадников» зародилось в стране в конце 1935 года. Его инициаторами стали молодые казаки из Азово-Черноморского края, которые обратились с призывом «ко всем сельским комсомольцам и молодежи Советского Союза» заботиться о конском поголовье и создавать в колхозах и совхозах конноспортивные кружки и клубы, с целью дать вооруженным силам страны подготовленных новобранцев. Для активизации работы по кавалерийской подготовке молодежи были утверждены нормы «Ворошиловский всадник» и положения о кавалерийских кружках, конноспортивных клубах и значок «Ворошиловский всадник». Он выдавался только тем, кто успешно выполнял установленные нормативы.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.