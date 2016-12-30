Главный автоинспектор Башкирии напугал непослушных водителей Эвакуатор-бабаем Фото: Олег Яровиков Главный автоинспектор Башкирии напугал непослушных водителей Эвакуатор-бабаем Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Главный автоинспектор республики напугал незаконопослушных водителей Эвакуатор-бабаем. Это явно отрицательная ипостась доброго Кыш Бабая — Деда Мороза. «Не под каждой елкой прячутся приятные сюрпризы. Некоторым автовладельцам придется возвращать свой транспорт со специализированных стоянок», — написал в своем Instagram Динар Гильмутдинов. Вместе с тем он высказал предположение, что все 12,7 тысячи его подписчиков — сознательные автовладельцы и не будут парковать свои машины в неположенных местах.

Начальник республиканского ГИБДД активно использует социальные сети. Он ведет свой блог, страницу на Facebook, в ноябре этого года завел страницу в Instagram.