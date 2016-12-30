В Уфе в пригороде Вотикеево по инициативе жителей установили уличное освещение Фото: администрация Уфы В Уфе в пригороде Вотикеево по инициативе жителей установили уличное освещение Фото: администрация Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в пригородном селе Вотикеево завершен ремонт уличного освещения, которое не работало на протяжении последних лет. Жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой решить проблему. В ноябре был проведен тендер на проведение работ. Сейчас на трех улицах поселка протянуто 2 км кабеля и установлены 83 фонаря, сообщили в администрации Орджоникидзевского района.

В Вотикеево проживает около 300 человек. Населенный пункт вошел в состав Уфы в 1992 году.