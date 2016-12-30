В Уфе снизилась численность безработных Фото: Олег Яровиков В Уфе снизилась численность безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С начала года численность состоящих на учете в службе занятости населения Уфы безработных уменьшилась почти на тысячу человек и к 30 декабря составила 6 тысяч человек.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, уровень регистрируемой безработицы на начало 2016 года составлял 1,25 процента. К 30 декабря снизился до 1,03 процента.

В городском банке вакансий сейчас насчитывается около 11,4 тысячи свободных рабочих мест. Для сравнения: в начале года их было около 7,3 тысячи.