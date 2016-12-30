Депутат Госдумы решает проблемы подписки на республиканские газеты

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина в рамках региональной недели провела приём граждан в местных отделениях партии «Единая Россия» Архангельского района и Калининского района Уфы. Жителями республики были подняты вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ, выделения леса погорельцам и земельного участка для многодетных семей.

В частности, житель Архангельского района обратилась к депутату с проблемой ежегодного повышения цен на подписку на районные и республиканские газеты. В результате отсутствия дотаций на доставку газет и журналов происходит повышение цен на периодические издания и уменьшается количество подписчиков среди сельского населения. Имеющаяся более дешевая электронная версия также не доступна для многих жителей района в силу того, что не во всех населенных пунктах района есть интернет, и не все жители умеют им пользоваться.

С просьбой о содействии в получении льготной путевки в санаторий обратились супруги пенсионеры — бывшие учителя. Родитель одного из сельских школ района обратился к депутату с проблемой обеспечения транспортом школьников сельской школы в связи с тем, что у имеющегося школьного автобуса истек срок эксплуатации.

С жилищной проблемой к депутату обратилась жительница города Уфы, которая проживает с двумя взрослыми сыновьями в коммунальной квартире. Один из сыновей — инвалид по зрению. Проблема возникла с очередностью на улучшение жилищных условий. В ходе приёма заявителям была оказана юридическая помощь, предложены конкретные пути решения озвученных проблем.

Все обращения взяты на контроль. После приёма по личным вопросам парламентарий встретилась с партийным активом местного отделения «Единой России» Калининского района.