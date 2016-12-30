Сергей Семак - официально главный тренер ФК «Уфа» Фото: Дмитрий Слезин Сергей Семак - официально главный тренер ФК «Уфа» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Сергей Семак назначен на пост главного тренера Футбольного клуба «Уфа». Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года, сообщает пресс-служба клуба.

Семак — один из самых титулованных российских футболистов, является пятикратным чемпионом России по футболу в составе трех разных клубов: ЦСКА (2003), «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, 2011/12); трехкратным серебряным призером чемпионата России (1998, 2002, 2004) и бронзовым призером турнира (1999). В составе ЦСКА Семак стал обладателем Кубка России (2002). Полузащитник трижды выигрывал Суперкубок России: в 2004 году с ЦСКА, в 2010 году с «Рубином» и 2011 году с «Зенитом». Обладатель Кубка УЕФА 2005 года (ЦСКА). Бронзовый призер Евро-2008.

В 2013 году Сергей Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. Затем уступил место Андре Виллашу-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре — октябре 2015 года руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаша-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.

В 2014 году Сергей Семак вошёл в тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло. После ухода Капелло из сборной Семак сохранил свой пост в тренерском штабе Леонида Слуцкого, в качестве тренера принимал участие в Евро-2016. После того как сборную возглавил Станислав Черчесов, Семак покинул тренерский штаб команды.