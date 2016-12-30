Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.27 ↓

EUR 63.02 ↑

30 декабря Пятница

Уфа   °

В Башкирии житель Салавата умер из-за неправильного лечения

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии житель Салавата умер из-за неправильного лечения. По факту возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СКР по республике. 48-летний мужчина поступил в городскую больницу в ноябре 2016 года. Врачи вовремя не установили диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» и не оказали пациенту соответствующую медицинскую помощь, считает следствие. Устанавливаются виновные лица, проводятся экспертизы.

Теги: врачебная ошибка,расследование,скр
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть