В Башкирии житель Салавата умер из-за неправильного лечения
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии житель Салавата умер из-за неправильного лечения. По факту возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СКР по республике. 48-летний мужчина поступил в городскую больницу в ноябре 2016 года. Врачи вовремя не установили диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» и не оказали пациенту соответствующую медицинскую помощь, считает следствие. Устанавливаются виновные лица, проводятся экспертизы.