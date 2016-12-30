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30 декабря Пятница

Уфа   °

Уфимцев приглашают на выставку рукотворных кукол и игрушек «Сказки из бабушкиного сундучка»

КУЛЬТУРА

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В новогодние каникулы уфимцев приглашают посетить выставку рукотворных кукол и игрушек «Сказки из бабушкиного сундучка». Она пройдет в уютном зале дома-музея Ш.А. Худайбердина. Будут представлены изделия более 20 художников и мастеров из разных городов России, исполненные в разных техниках и из разных материалов. Тема кукольной выставки – деревенская жизнь, детство, сказки, которые рассказывали бабушки, традиции.

Выставка продлится до конца января 2017 года по адресу: ул. Новомостовая, 20, Дом-музей Ш.А. Худайбердина, телефон +7 (347) 272-65-43.

В праздничные дни 3,4,5,6,8 января музей работает с 11.00 до 18.00, выходные: 1,2,7 января. С 10 января музей работает в обычном режиме

Теги: выставки
 
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