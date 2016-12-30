Госкомюстиции Башкортостана напомнил чиновникам о запрете получать подарки Фото: ИА «Башинформ» Госкомюстиции Башкортостана напомнил чиновникам о запрете получать подарки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Госкомитет Башкортостана по делам юстиции накануне новогодних и рождественских праздников напомнил государственным гражданским служащим о запрете получения ими вознаграждения от физических и юридических лиц в виде подарков, денег, ссуд, услуг, оплаты развлечений и отдыха, транспортных расходов и иных поощрений.

Нарушение данного запрета создает условия для возникновения конфликта интересов и грозит дисциплинарным взысканием вплоть до увольнения с занимаемой должности в связи с утратой доверия, а в случае когда подарок расценивается как взятка — влечет привлечение к уголовной ответственности, отметили в юридическом ведомстве.

При этом законодательством предусмотрена лишь возможность получения подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Такие подарки подлежат сдаче в установленном порядке.