В Уфе в пригородном Нагаево освещение трассы сделали на внебюджетные средства Фото: администрация Уфы
В Уфе в пригородном Нагаево освещение трассы сделали на внебюджетные средства
В Уфе в пригородном Нагаево освещение трассы сделали на внебюджетные средства Фото: администрация Уфы
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в пригородном поселке Нагаево продолжаются работы по уличному освещению. На участке дороги Уфа — Охлебинино под Новый год установлены 30 опор линии наружного освещения. «Для работ не привлекались бюджетные средства, фонари появились благодаря инициативе и помощи жителей села, предпринимателей. Освещение здесь было необходимо, так как в темное время суток здесь было опасно ездить», — отметили в отделе по работе с отдаленными территориями районной администрации. Сейчас устанавливаются фонарные столбы по дороге, ведущей к тоннелю в районе железнодорожного переезда.