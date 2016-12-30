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30 декабря Пятница

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В Уфе в пригородном Нагаево освещение трассы сделали на внебюджетные средства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе в пригородном Нагаево освещение трассы сделали на внебюджетные средства Фото: администрация Уфы

В Уфе в пригородном Нагаево освещение трассы сделали на внебюджетные средства Фото: администрация Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в пригородном поселке Нагаево продолжаются работы по уличному освещению. На участке дороги Уфа — Охлебинино под Новый год установлены 30 опор линии наружного освещения. «Для работ не привлекались бюджетные средства, фонари появились благодаря инициативе и помощи жителей села, предпринимателей. Освещение здесь было необходимо, так как в темное время суток здесь было опасно ездить», — отметили в отделе по работе с отдаленными территориями районной администрации. Сейчас устанавливаются фонарные столбы по дороге, ведущей к тоннелю в районе железнодорожного переезда.

Теги: благоустройство,освещение,дороги
 
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