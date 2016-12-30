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В Уфе в обособленном микрорайоне обустроили лыжню

ОБЩЕСТВО

В Уфе в обособленном микрорайоне обустроили лыжню Фото: администрация Уфы

В Уфе в обособленном микрорайоне обустроили лыжню Фото: администрация Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в демском микрорайоне «Яркий» обустроили лыжню. Жильцы озвучили пожелание в группе «Демчане» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники комитета по физкультуре и спорту райадминистрации оперативно откликнулись на просьбу и проложили двухкилометровую лыжню. «Теперь в новогодние каникулы жители «Яркого» смогут совершать лыжные прогулки на свежем воздухе рядом с домом», — сообщили в муниципалитете.

Теги: зож,лыжи
 
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