В Уфе в обособленном микрорайоне обустроили лыжню Фото: администрация Уфы
В Уфе в обособленном микрорайоне обустроили лыжню
В Уфе в обособленном микрорайоне обустроили лыжню Фото: администрация Уфы
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в демском микрорайоне «Яркий» обустроили лыжню. Жильцы озвучили пожелание в группе «Демчане» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники комитета по физкультуре и спорту райадминистрации оперативно откликнулись на просьбу и проложили двухкилометровую лыжню. «Теперь в новогодние каникулы жители «Яркого» смогут совершать лыжные прогулки на свежем воздухе рядом с домом», — сообщили в муниципалитете.