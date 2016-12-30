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Госкомюстиции Башкортостана завел страницу в соцсети «ВКонтакте»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Госкомюстиции Башкортостана завел страницу в соцсети «ВКонтакте» Фото: ИА «Башинформ»

Госкомюстиции Башкортостана завел страницу в соцсети «ВКонтакте» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции начинает 2017 год со страницы в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в Госкомюстиции, в онлайн-режиме планируется размещать адаптированную для жителей республики информацию о деятельности ведомства. На странице в соцсети также планируется проводить опросы, голосования и обсуждения.

Госкомитет РБ по делам юстиции занимается обеспечением деятельности мировых судей, проводит юридическую экспертизу и регистрацию нормативных правовых актов органов исполнительной власти Башкортостана, ведет регистр официальных документов муниципальных образований, осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния, занимается организацией и оказанием бесплатной юридической помощи населению.

В ноябре 2016 года председателем госкомитета назначен Владимир Спеле.

Теги: госкомюстиции рб,вконтакте
 
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