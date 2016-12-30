Телеканал БСТ выпустил календарь на 2017 год с репродукциями картин из музея Нестерова Фото: ИА Башинформ Телеканал БСТ выпустил календарь на 2017 год с репродукциями картин из музея Нестерова Фото: ИА Башинформ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Перед новогодними праздниками телеканал БСТ выпустил фирменный календарь на 2017 год. Каждый месяц проиллюстрирован одной из репродукций картин башкирских художников из коллекции Башкирского художественного музея им. М.Нестерова.

Среди них — бессмертные произведения Бориса Домашникова, Адии Ситдиковой, Александра Бурзянцева, Григория Харина, Сергея Литвинова, Евгения Винокурова, Виктора Суздальцева, Владимира Батищева, Алексея Кузнецова, которые составляют золотой фонд изобразительного искусства Башкортостана. Названия месяцев даны на русском и башкирском языках.

Календарь отпечатан в издательстве «Белая Река».