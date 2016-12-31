УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с наступающим Новым годом.

«В преддверии этого праздника каждый из нас, мысленно перелистывая страницы календаря уходящего года, вспоминает наиболее важные и значимые события своей жизни, личные достижения и успехи.

Мы, жители Приволжья, в 2016 году много сделали для развития России, её экономики, социальной сферы, науки, укрепления обороноспособности государства, межнационального и межконфессионального мира и согласия. На предприятиях округа успешно выполняется задача по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, внедряются новые высококонкурентные производства. Большое внимание уделяется развитию социальной сферы, создаются условия для того, чтобы наша молодёжь могла реализовать себя в учёбе, науке, экономике, в спорте.

Хочу выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия своего региона и страны, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти декабрьские дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Уверен, что 2017-й год окажется для нас успешным и счастливым. Опираясь на бесценный опыт старших поколений, великое прошлое страны, огромный человеческий потенциал и трудолюбие нашего народа, мы добьёмся новых побед и достижения поставленных целей.

Пусть 2017-й будет годом созидательной и плодотворной работы, временем значимых свершений и больших успехов», — говорится в поздравлении полпреда Президента РФ в ПФО.