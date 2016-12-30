В Башкирии столкнулись УАЗ и «Рено Дастер»: водители пострадали, пассажир скончался Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии столкнулись УАЗ и «Рено Дастер»: водители пострадали, пассажир скончался
В Башкирии столкнулись УАЗ и «Рено Дастер»: водители пострадали, пассажир скончался Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Белебеевском районе Башкирии на дороге Приютово – Белебей столкнулись два внедорожника. По предварительным данным, на встречную полосу выехал УАЗ, управляемый 53-летним местным жителем. В результате ДТП он и 52-летний водитель второй машины — «Рено Дастера», были госпитализированы с травмами. Также в больницу попал 35-летний пассажир УАЗа. К вечеру того же дня он скончался в реанимации, сообщили в республиканской автоинспекции.