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30 декабря Пятница

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В Уфе в парке Якутова установлена праздничная иллюминация

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В Уфе в парке Якутова установлена праздничная иллюминация Фото: администрация Уфы

В Уфе в парке Якутова установлена праздничная иллюминация Фото: администрация Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в парке Якутова установлена иллюминация. Вдоль центральной аллеи появились 30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением городского герба вокруг Вечного огня. Праздничное освещение смонтировали сотрудники предприятия «Уфагорсвет».

Новогодняя иллюминация во всем городе 31 декабря — 2 января будет работать с 17.30 до 9.00, в остальные дни — с 17.30 до 1.00 и с 06.00 до 9.00, сообщили в мэрии.

Теги: горсвет,новый год
 
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