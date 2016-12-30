В Уфе в парке Якутова установлена праздничная иллюминация Фото: администрация Уфы
В Уфе в парке Якутова установлена праздничная иллюминация
В Уфе в парке Якутова установлена праздничная иллюминация Фото: администрация Уфы
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в парке Якутова установлена иллюминация. Вдоль центральной аллеи появились 30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением городского герба вокруг Вечного огня. Праздничное освещение смонтировали сотрудники предприятия «Уфагорсвет».
Новогодняя иллюминация во всем городе 31 декабря — 2 января будет работать с 17.30 до 9.00, в остальные дни — с 17.30 до 1.00 и с 06.00 до 9.00, сообщили в мэрии.