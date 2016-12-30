БГПУ имени Акмуллы отпразднует свой 50-летний юбилей Фото: ИА "Башинформ" БГПУ имени Акмуллы отпразднует свой 50-летний юбилей Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы празднует свой 50-летний юбилей. 9 января 2017 года в 9.30 на площади перед вузом в честь 50-летнего юбилея университета состоится праздничный флешмоб «С днем рождения, любимый вуз!». Он проводится по инициативе студенчества, сообщили в отделе по связям с общественностью и рекламе университета.

На площади перед учебным корпусом №2 БГПУ им. М. Акмуллы развернется яркое действие: с помощью флаг-шоу, университетских символов, танцев, праздничных растяжек студенты признаются в любви к родному вузу. Молодежную акцию планируется завершить пиротехническим представлением.

Затем в Белом зале учебного корпуса №2 БГПУ им. М. Акмуллы запланировано торжественное открытие фотовыставки «Страницы истории университета». На выставке можно будет посмотреть экспозицию фотографий разных лет, отражающих главные достижения, события из жизни университета. Каждый сможет окунуться в атмосферу воспоминаний о становлении университета, создании студенческих движений и закладке первых учебных корпусов и общежитий.

Продолжится день рождения университета торжественным брифингом, посвященным юбилею подписания распоряжения Совета Министров РСФСР об организации в 1967 году в Уфе БГПИ Министерства просвещения РСФСР, с участием председателя Совета ректоров вузов РБ, ректора БГПУ им. М. Акмуллы Раиля Асадуллина и приглашенных гостей.

В рамках брифинга состоится премьерный показ фильма «БГПУ сегодня», подготовленного специально к 50-летию университета.