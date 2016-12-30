Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова готовится к выступлению в Москве Фото: Олег Яровиков Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова готовится к выступлению в Москве Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова готовится к выступлению в Москве. Концерт состоится 16 февраля в Концертном зале имени Чайковского. В столицу поедут 80 человек — около 30 пар танцоров и оркестр.

В Москве будет представлена программа «Содружество народов мира», включающая лучшие постановки коллектива. Как сообщил художественный руководитель ансамбля Филюз Казакбаев, будут показаны новые киргизский, казахский, китайский, марийский танцы, состоятся российские премьеры новых башкирских постановок — «Тарханы», «Семь родов». Все танцы будут исполняться под живой аккомпанемент.

Артисты почтят память погибших в авиакатастрофе над Черным морем. «Солдатская пляска» будет посвящена памяти артистов Ансамбля имени Александрова, с которыми гаскаровцев связывали тесные творческие и дружеские узы.

Выступления в Концертном зале имени Чайковского стали уже традицией для прославленного коллектива. Творческий отчет на столичной сцене неизменно вызывает большой интерес публики. В рамках гастролей состоятся также концерты в Республике Татарстан — в Казани и Азнакаево. Как отметили в ансамбле, почти все билеты на три концерта были проданы уже в ноябре.