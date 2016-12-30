В Уфе сегодня утром замечен возможный наставник ФК «Уфа» Сергей Семак Фото: Виталий Двоеглазов В Уфе сегодня утром замечен возможный наставник ФК «Уфа» Сергей Семак Фото: Виталий Двоеглазов

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Как стало известно агентству «Башинформ», утром 30 декабря в уфимском международном аэропорту замечен Сергей Семак. Именно он, по мнению многих, будет следующим наставником ФК «Уфа». О подписании контракта должно быть объявлено сегодня.

Предполагается, что соглашение будет подписано на 2,5 года, а помощником бывшего полузащитника ЦСКА может стать известный украинский игрок Анатолий Тимощук.