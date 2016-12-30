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МЧМ-2017: Капризов и Воробьев вновь с очками, россияне - без

СПОРТ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Cборная России уступила сборной США в очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Канаде со счетом 2:3.

Капитан российской молодежки, нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него уже пятой на турнире, его одноклубник Михаил Воробьёв сделал одну результативную передачу.

Россияне уступают уже второй матч североамериканцам на текущем чемпионате (первый — Канаде, 3:5).

Следующий поединок россияне проведут 1 января против сборной Словакии. Начало его — в шесть часов утра по уфимскому времени.

Теги: хоккей,МЧМ-2017
 
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