Единороссы подготовили программу для будущих политических лидеров республики

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Проект «Гражданский университет» в 2017 году стартует в обновленном формате. Решение об этом было принято накануне на рабочем совещании, где представители БРО ВПП «Единая Россия», «Молодой Гвардии», «Ассоциации молодых депутатов» и преподавателей БГПУ обсудили перспективы развития партийного проекта.

Проект «Гражданский университет» начал свою работу на федеральном уровне в 2013 году, сообщили в региональном отделении партии. Основной целью его является создание многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных объединений.

В новом 2017 году проект «Гражданский университет» стартует в обновленном формате. По словам исполнительного директора «Гражданского университета» в Республике Башкортостан Рафаэля Зиятдинова, проект будет иметь три ступени: школа политического лидерства, кадровый актив Башкортостана и высшая школа управления. Каждая из них предполагает переход на новый, более профессиональный уровень. В целом три ступени проекта позволят по-новому готовить политических лидеров, идти в ногу со временем и оперативно следить за общемировыми региональными политическими отношениями. Среди дисциплин: экономика, политология, финансовый институт.

«Три уровня между собой будут преемственными. Все это направлено на повышение политической грамотности населения. Планируется очное и заочное обучение. Заочное появляется на третьем уровне, обучение на котором занимает шесть месяцев», — подчеркнул Рафаэль Зиятдинов.

За время функционирования проекта «Гражданский университет» обучение прошло свыше 150 человек со всей республики.