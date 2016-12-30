В Уфе открылся турнир на Кубок Инорса Фото: пресс-служба горсовета Уфы В Уфе открылся турнир на Кубок Инорса Фото: пресс-служба горсовета Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Торжественное открытие хоккейного турнира на переходящий Кубок Инорса состоялось накануне в Уфе на ледовом поле возле школы №74. В борьбе за Кубок сойдутся команды школ Калининского района Уфы, сообщает пресс-служба Горсовета.

Поддержать юных спортсменов пришли их родители, наставники, друзья, а также почётные гости — депутат Госсобрания — Курултая РБ Евгений Семивеличенко и депутаты городского Совета Уфы Сергей Бубличенко и Сергей Копысов.

Турнир проводится пятый раз подряд. Он был учреждён Башкортостанским региональным отделением Союза машиностроителей России в 2013 году по инициативе депутатов городского Совета Уфы и Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Основной площадкой турнира стала хоккейная коробка, которую депутаты построили возле школы №74. Здесь проводится большинство матчей, а финальные игры турнира организуются в спорткомплексе «Юлаевец» в микрорайоне Шакша.

Состязание давно уже плотно вошло в спортивную жизнь не только Инорса, но и всей северной части Уфы. У этих соревнований немало поклонников среди детей и молодёжи. У турнира есть и свои традиции, например, клятва капитанов команд быть верными правилам российского спорта и вести честную борьбу. Она произносится на церемонии открытия. Гимн Калининского района Уфы исполняется перед началом этих соревнований.

Вместе с тем турнир каждого года отличается чем-нибудь особенным, что делает его непохожим на все остальные. В 2014 году, например, на церемонии открытия, которая состоялась в преддверии Олимпийских игр в Сочи, гостей и участников соревнований развлекали талисманы Олимпиады, а в небо выпускали белые шары. В 2015 году семь хоккейных команд впервые вышли на лёд в одинаковой спортивной форме, каждая — в цветах и символике своей школы. Форму и полные комплекты хоккейного инвентаря на каждую из команд школам подарили депутаты.

Главным событием нынешнего турнира стало известие о том, что теперь Кубок Инорса будет навсегда оставаться у победителей. До сих пор Кубок, изготовленный специально для юных хоккеистов в Москве, был переходящим. В течение всего года он находился у той команды, которая одержала победу в предыдущем турнире. Первые несколько лет Кубок находился у команды школы № 51, которая ежегодно удерживала первенство. В марте 2016 года Кубок впервые сменил своего обладателя и перешёл в руки команды 140-й гимназии. Однако теперь депутаты намерены сделать Кубок не переходящим, а постоянным. Каждый год для очередного победителя будет изготавливаться новый Кубок Инорса. Такие кубки будут оставаться у команд-победителей навсегда.

Ещё одна особенность нынешнего турнира — отказ от традиционного графика соревнований. Обычно турнир проводился в конце февраля, но в этот раз депутаты приняли решение провести его на два месяца раньше. Сделано это специально, чтобы не столкнуться с неблагоприятными погодными явлениями в виде оттепели, а также для того, чтобы дать детям возможность поиграть подольше.

«В любом возрасте спорт нужен и необходим. В силу своих возможностей мы создаём детям условия для занятий спортом. Обычно мы проводили турнир на Кубок Инорса в феврале, а в этом году решили провести его до Нового года, чтобы во время каникул оторвать ребят от телевизоров, планшетов, компьютерных игр. Лучше пусть они придут на это ледовое поле и примут участие в турнире как в качестве участников, так и в качестве зрителей», — сказал Евгений Семивеличенко.

Предполагается также, что турнир со следующего года выйдет за рамки районных соревнований.

«Разговоры о том, чтобы придать турниру совершенно новый уровень и новый статус, ведутся давно. Пора переходить от слов к делу. Тем более что турнир давно уже привлекает внимание молодёжи из других частей города. Депутатами Госсобрания — Курултая РБ и городского Совета Уфы такое решение принято. Есть спонсор в лице «УМПО». Завод ежегодно поддерживает турнир и наверняка окажет такую поддержку в случае его расширения. Уверен, в следующем году соревнования и в самом деле будут уже как минимум общегородскими. Естественно, конкуренция возрастёт. Добыть Кубок Инорса на ледовом поле будет уже сложнее, но тем ценнее будет для победителей такая награда», — считает Сергей Бубличенко.