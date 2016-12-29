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29 декабря Четверг

Уфа   °

«Салават Юлаев» обидно проиграл магнитогорскому «Металлургу» под занавес года

СПОРТ

«Салават Юлаев» обидно проиграл магнитогорскому «Металлургу» под занавес года

Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» обидно проиграл магнитогорскому «Металлургу» под занавес года

Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе закончился последний матч 2016 года в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» проиграл магнитогорскому «Металлургу» — 3:5.

Проигрывая 0:3, хозяева усилиями Линуса Умарка, Дениса Куляша и Теему Хартикайнена сумели совершить «камбек» — 3:3.

Но концовка снова оказалась за лидерами Восточной конференции — 5:3.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 3 января 2017 года в Нефтекамске против «Нефтехимика».

Теги: хоккей,КХЛ
 
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