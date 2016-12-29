В Башкирии пройдут мероприятия памяти жертв крушения ТУ-154

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане пройдут мероприятия памяти жертв крушения ТУ-154. 16 и 17 января в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова пройдёт Концерт духовной музыки. Выступит Хор Кирилло-Мефодиевского храма Уфы под руководством его регента Татьяны Гончаренко. Она была лично знакома с погибшим худруком Ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерием Халиловым, сообщили в пресс-службе филармонии.

Также на сцене Башгосфилармонии пройдет «Концерт-реквием в память о жертвах авиакатастрофы в Краснодарском крае». В программе — выступления Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан (главный дирижёр Раушан Якупов), Государственной академической хоровой капеллы (руководитель Алсу Хасбиуллина) и ведущих коллективов и солистов Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова. Музыканты планируют провести в учебных заведениях республики серию концертов-открытых уроков, посвящённых памяти погибших в авиакатастрофе.

В память о жертвах авиакатастрофы над Черным морем Благотворительный фонд В.Спивакова в Республике Башкортостан в феврале 2017 года в Государственном концертном зале «Башкортостан» проведет концерт «Светлая память».

В мае 2017 года в рамках мемориальных мероприятий в Мелеузе состоится Открытый региональный фестиваль духовых оркестров.

В муниципальных образованиях Башкортостана состоятся тематические вечера, классные часы, уроки памяти, конкурсы рисунков, концерты, выставки, акции, митинги, показы спектаклей памяти жертв крушения. В государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства Республики Башкортостан будут организованы просмотры записей концертов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.