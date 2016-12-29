В России правила использования детских автокресел становятся строже Фото: avtodeti.ru В России правила использования детских автокресел становятся строже Фото: avtodeti.ru

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2017 году правила использования детских автокресел становятся более жесткими. Дети до 7 лет ездят только в автокресле, с 7 до 11 — на заднем сиденье с ремнями безопасности, если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На переднем сиденье – в автокресле до 12 лет. Штраф за нарушение — 3 тысячи рублей. Кроме того, за оставление в салоне детей до 7 лет без присмотра вводится штраф 500 рублей.

С 1 января также запрещается перевозка групп детей в исправных автобусах старше 10 лет и не оснащенных тахографом и трекером ГЛОНАСС. В диагностической карте или талоне техосмотра должна быть зафиксирована информация, подтверждающая исправное техническое состояние автобуса.