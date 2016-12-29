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29 декабря Четверг

Уфа   °

В новогодние праздники в Башкирии меняется график движения электропоездов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

С 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в республике вводится новый график движения электропоездов.

31 декабря 2016 года, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2017 года электрички будут следовать по расписанию выходного дня — субботы.

8 января — по выходному дню воскресенья и 9 января — по рабочему дню понедельника.

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, все маршруты в регионах ее обслуживания были ускорены. Кроме этого купить билет на проезд можно через мобильное приложение «Пригород». Оно позволяет оперативно знакомиться с расписанием движения и получать данные о стоимости проезда.

Оперативная информация для пассажиров также доступна на стендах вокзалов и остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги, на официальном сайте транспортной организации.

Теги: жд транспорт,пригородные поезда,бппк
 
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