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29 декабря Четверг

Уфа   °

В Башкирии сотрудники Росгвардии примут участие в охране общественного порядка в новогодние праздники

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии сотрудники Росгвардии примут участие в охране общественного порядка в новогодние праздники Фото: Ксения Калинина

В Башкирии сотрудники Росгвардии примут участие в охране общественного порядка в новогодние праздники Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сотрудники Управления Росгвардии по Башкортостану, совместно с подразделениями органов внутренних дел и частными охранными организациями, примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории региона в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Для патрулирования улиц в городах и районах республики задействовано свыше 170 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, маршруты которых скорректированы и максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. К охране общественного порядка будут ежедневно привлечены 70 экипажей групп быстрого реагирования из числа сотрудников частных охранных предприятий, в общей сложности более 160 специалистов.

К охране общественного порядка в места массовых гуляний в Уфе привлекается 100 военнослужащих отряда специального назначения им. М.М. Шаймуратова и 30 бойцов ОМОН управления Росгвардии по республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Теги: охрана общественного порядка,росгвардия
 
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