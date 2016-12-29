В Башкирии сотрудники Росгвардии примут участие в охране общественного порядка в новогодние праздники Фото: Ксения Калинина В Башкирии сотрудники Росгвардии примут участие в охране общественного порядка в новогодние праздники Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сотрудники Управления Росгвардии по Башкортостану, совместно с подразделениями органов внутренних дел и частными охранными организациями, примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории региона в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Для патрулирования улиц в городах и районах республики задействовано свыше 170 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, маршруты которых скорректированы и максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. К охране общественного порядка будут ежедневно привлечены 70 экипажей групп быстрого реагирования из числа сотрудников частных охранных предприятий, в общей сложности более 160 специалистов.

К охране общественного порядка в места массовых гуляний в Уфе привлекается 100 военнослужащих отряда специального назначения им. М.М. Шаймуратова и 30 бойцов ОМОН управления Росгвардии по республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.