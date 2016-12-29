«Новогодний калейдоскоп» всем зрителям IP-TV от Bashtel

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

«Башинформсвязь» продолжает добрую традицию дарить подарки и в дни январских каникул предлагает абонентам цифрового интерактивного IP-телевидения «Новогодний калейдоскоп». Согласно условиям акции каждый пользователь IP-TV от Bashtel в период до 15 января 2017 года может подключить дополнительные пакеты бесплатно на 31 день.

Цифровое интерактивное телевидение уже завоевало популярность у нескольких сотен тысяч абонентов по всей республике благодаря высокому качеству картинки, тематическим пакетам каналов на любой вкус и набору интерактивных возможностей. К примеру, сервис «Управление просмотром» позволяет ставить на паузу прямой эфир, смотреть телепередачи в удобное для телезрителя время и многое другое. Помимо базового пакета абонентам IP-TV в настоящее время доступны тематические пакеты «Познавательный», «Развлекательный», «Детский», «Настрой кино», пакеты спортивных и музыкальных каналов, а также пакеты HD-каналов с высокой четкостью. Особенно полезными в праздничные дни окажутся сервисы «Домашний видеопрокат» или «Видео по запросу» с возможностью заказа и просмотра кинохитов и новинок проката. Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью долгими зимними вечерами для просмотра любимых фильмов.

Принять участие в акции и активировать дополнительные пакеты можно через пользовательский портал IP-TV с экрана своего телевизора. По окончании акции каждый абонент сможет продолжить наслаждаться полюбившимися подписками в соответствии с тарифами оператора.

Узнать подробности акции «Новогодний калейдоскоп» для абонентов интерактивного цифрового IP-TV можно в центрах продаж и обслуживания «Bashtel», на сайте www.bashtel.ru, по бесплатному телефону (347) 22-22-900.