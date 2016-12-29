В сельском поселении Башкирии построили новый водовод Фото: Олег Яровиков В сельском поселении Башкирии построили новый водовод Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе на территории Старотуймазинского сельсовета завершилось строительство водовода суммарной стоимостью объекта более 66 миллионов рублей.

На торжественной церемонии открытия глава администрации района Айдар Суфиянов отметил, что строительство водовода стало возможным благодаря поддержке руководства республики и Фонда социальных целевых программ Башкортостана.

На территории Старотуймазинского сельсовета с 1947 года шла активная добыча нефти. Для поддержания пластового давления в недра закачивали солёную воду, из-за чего со временем качество питьевой воды в селе ухудшилось. Недалеко от Старых Туймазов когда-то были пробурены четыре скважины, к селу проложен водопровод. Но уже в 90-е годы сельчане стали жаловаться, что вода до них не доходит. Сегодня водоснабжение Старых Туймазов идёт с центрального сельского водопровода (25 процентов) и личных подворных колодцев (61 процент). По данным лабораторных исследований, водопроводная вода не соответствует нормам СанПиН по общей жёсткости, хлоридам и сухому остатку.

В деревню Горный питьевую воду нефтяники привозили из города Октябрьского.

В 2011 году через республиканский Фонд социальных целевых программ началось выделение финансовых средств для проектирования. Затем были выделены средства на строительство магистрального водовода к деревне Горный, который провели через село Старые Туймазы.

Построенный водовод – магистральный. Благодаря тому, что в Горном в 2015 году уличные распределительные водопроводы построены, 333 жителя деревни уже сегодня будут обеспечены водой.

В селе Старые Туймазы проживает 1793 жителя, кроме того имеется пять магазинов, три административных здания, школа, детский сад, сельский дом культуры. Для обеспечения населения Старых Туймазов питьевой водой также требуется строительство уличных водоводов.

В настоящее время получено положительное заключение госэкспертизы по проектной части, остается получить заключение достоверности сметной стоимости. После включения данного проекта в РАИП и строительства объекта, жители села Старые Туймазы также будут обеспечены водой, сообщили в администрации муниципалитета.