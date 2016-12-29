В Уфе автоинспектор на скорости сбил переходившего дорогу пешехода Фото: Андрей Старостин
В Уфе автоинспектор на скорости сбил переходившего дорогу пешехода
В Уфе автоинспектор на скорости сбил переходившего дорогу пешехода Фото: Андрей Старостин
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе автоинспектор на скорости сбил пешехода. СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП. Вечером 20 октября 2016 года 35-летний сотрудник городской автоинспекции, двигаясь на служебной «Шкоде Октавия», проехал перекресток улиц Ахметова и Летчиков со скоростью 100 км/ч и совершил наезд на 18-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается, в его основе — материалы служебной проверки МВД по РБ, проинформировали в СКР по республике.