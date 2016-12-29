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29 декабря Четверг

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В Уфе автоинспектор на скорости сбил переходившего дорогу пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе автоинспектор на скорости сбил переходившего дорогу пешехода Фото: Андрей Старостин

В Уфе автоинспектор на скорости сбил переходившего дорогу пешехода Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе автоинспектор на скорости сбил пешехода. СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП. Вечером 20 октября 2016 года 35-летний сотрудник городской автоинспекции, двигаясь на служебной «Шкоде Октавия», проехал перекресток улиц Ахметова и Летчиков со скоростью 100 км/ч и совершил наезд на 18-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается, в его основе — материалы служебной проверки МВД по РБ, проинформировали в СКР по республике.

Теги: дтп,пешеходы,расследование
 
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