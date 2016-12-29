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29 декабря Четверг

Уфа   °

Бюджет Уфы скорректировали в девятый раз

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Горсовета Уфы внесли изменения в бюджет города за текущий год. Подобное итоговое решение о бюджете ежегодно принимается депутатским корпусом Уфы в последних числах декабря. Необходимость скорректировать бюджет города возникла в связи с выделением Уфе дополнительных средств из республиканского бюджета, которые ранее не были учтены в бюджете столицы, пояснили в пресс-службе Горсовета.

В течение года городской бюджет по мере его реализации меняется неоднократно. В 2016 году, считая сегодняшнее решение, депутаты меняли бюджет Уфы девять раз. Регулярная корректировка бюджета связана с тем, что в течение года городу удаётся заработать и получить из бюджетов вышестоящего уровня больше средств, чем планируется изначально. Новые доходы позволяют увеличивать и расходную часть.

Сегодняшнее заседание городского Совета стало шестым по счёту в работе депутатского корпуса четвёртого созыва и заключительным в 2016 году.

Теги: горсовет Уфы,бюджет
 
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